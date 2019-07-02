02 Temmuz 2019, Salı
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Trabzonspor'a Boşnak futbolcu
Trabzonspor'un, Bosna Ligi'nde yer alan Mladost Doboj-Kakaj ekibinde oynayan Nemanja Andjusic'in transferinde önemli mesafe kat ettiği belirtildi. Kulüp başkanı Mensur Musija "Andjusic gelecek sezon bizimle olmayacak" açıklamasını yaptı. Bordo mavililer oyuncuyla prensipte anlaşma sağladı.
02.07.2019
Trabzonspor, Bosna Hersek temsilcisi Doboj-Kakanj'da forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Nemanja Andjusic için girişimlere başlamıştı. Bordo mavililer, Andjusic ile prensip anlaşması sağladığı öğrenildi.
Karadeniz ekibinin 22 yaşındaki futbolcuyu Trabzon'a çağırdığı ifade edilmişti. Genç kanat oyuncusu geçen sezon 25 maçta 8 gol, 2 asistle dikkat çekti. Oyuncunun bonservisi ise 300 bin euro.
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