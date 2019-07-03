03 Temmuz 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor iki oyuncu ile sözleşme imzalıyor

Trabzonspor iki oyuncu ile imzalıyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.07.2019

'un bir süredir listesinde yer alan ve anlaşma sağladığı ile gurbetçi isim ’ın bugün sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

çalışmalarına hız veren bordo-mavili kulübün, bugün, temsilcisi Mladost Doboj-Kakanj forması giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu 'in yanı sıra geride kalan sezonda Alman SV II formasını giyen 21 yaşındaki ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

TAYYİP ÖZER DE SIRADA

Bu arada, transferde genç isimlere de yönelen ve geleceğe yatırım yapan 'un, 'nın Thes Sports takımında forma giyen Tayyib Özer ile görüşmelerde son aşamaya geldiği ifade edilirken, bu oyuncu ile de sözleşme imzalanması bekleniyor.


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