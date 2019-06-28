Trabzonspor'a iki golcü birden!

Faslı forvet Rachid Alioui’ye yapılan teklif artırıldı. 2 yıllık kontrat önerilen İsveçli Marcus Berg’ten ise yanıt bekleniyor... Yedek listede de 3 isim var

Fırtına'da Rodallega'nın takımdan ayrılmasından sonra hız kazanan forvet arayışı devam ediyor. Gurbetçi Halil Dervişoğlu'nun transferi için Sparta Rotterdam ile anlaşamayan bordo-mavililer, bu transferi beklemeye alırken ismi ilk olarak gündeme gelen Faslı golcü Rachid Alioui ile yeniden temasa geçildi. Bonservisi elinde olan 27 yaşındaki Rachid'e son yapılan teklifi biraz daha artıran yönetim, oyuncunun kesin cevabını beklemeye koyuldu.​

İsveçli golcü Marcus Berg için de girişimler sürüyor. 32 yaşındaki oyuncu ile bağlantıyı koruyan idareciler, teklif ettiği iki yıllık sözleşme için yanıt bekliyor. İki oyuncunun dışında forvet mevkisi için 3 farklı isimle daha temas halinde olunduğu sızan haberler arasında... Yönetim, kampa kadar forvet transferini sonuçlandırıp, hazırlıklara tam kadro başlamayı hedefliyor.

'CAVANI' TALHA'DAN 5 YILLIK İMZA

Trabzonspor, U21 takımında forma giyen Talha Reşat Bulut ile de 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Bordo-mavili ekibin U21 takımında bu sezon çıktığı 27 maçta 8 gol atıp, 1 asist yapan Talha tarzıyla 'Yerli Cavani' olarak adlandırılıyor. Talha'nın tecrübe kazanması için 3. Lig ekiplerinden Ankara Adliyespor'a kiralanacağı belirtildi.