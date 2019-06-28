28 Haziran 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Gaston Campi bitmek üzere

Gaston Campi bitmek üzere
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 28.06.2019

Transferi için bir süredir uğraş verilen 'den müjdeli haber geldi.

Arjantinli stoperin önümüzdeki hafta 'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi. 28 yaşındaki Campi ile anlaan yönetim, Estudiantes ile taksitlendirmeler konusunda küçük pürüzleri gidermeye çalışıyor. Campi ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak.
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