28 Haziran 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Gaston Campi bitmek üzere
Giriş Tarihi: 28.06.2019
Transferi için bir süredir uğraş verilen Gaston Campi'den müjdeli haber geldi.
Arjantinli stoperin önümüzdeki hafta Trabzon'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi. 28 yaşındaki Campi ile anlaan yönetim, Estudiantes ile taksitlendirmeler konusunda küçük pürüzleri gidermeye çalışıyor. Campi ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"