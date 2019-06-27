27 Haziran 2019, Perşembe

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Fırtına Novak'ı takımda tutacak | Video haber

Trabzonspor yönetimi, geçtiğimiz sezon başarılı performansıyla dikkat çeken sol bek Filip Novak'a yeni sözleşme önerecek...
27.06.2019

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