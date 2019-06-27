Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer çalımı!

Trabzonspor, Beşiktaş'ın da peşinde olduğu Lask Linz'in orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan'ı Trabzon'a getirdi. 22 yaşındaki oyuncuyla yarın sözleşme imzalanması bekleniyor.

Trabzonspor, Beşiktaş'ın da peşinde olduğu Lask Linz'in orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan'ı Trabzon'a getirdi. 22 yaşındaki oyuncuyla yarın sözleşme imzalanması bekleniyor.



DOĞAN ERDOĞAN KİMDİR?

Kariyerine Samsunspor altyapısında başlayan Doğan Erdoğan, 2015 yılında LASK Linz'e transfer oldu. Ardından bir süre Juniors takımında forma giyen Doğan Erdoğan, geçtiğimiz sezon 19 resmi maçta forma giydi ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Orta sahada forma giyen Doğan Erdoğan'ın LASK ile sözleşmesi 2020 yılına kadar sürüyor. Doğan Erdoğan, Türkiye Milli Takımı'nın alt yaş takımlarında da forma giyiyor.