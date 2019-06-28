Abdülkadir Parmak ve Onazi'den erken start
İki oyuncu sezonu erken açıp tesislerde çalışmalara başladı. Hedef; kampa arkadaşlarından bir adım önde gitmek
Abdülkadir Parmak ile Ogenyi Onazi yeni sezonu erken açtılar... İki oyuncu, takım arkadaşları tatillerini sürdürürken çalışmalara başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düz koşu yapıp, kondisyon programı uygulayan ikiliden Abdulkadir, 3 Temmuz'da başlayacak kampa diğer futbolcuların bir adım önünde gitmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz sezon aşil tendonu kopan ve ağır bir ameliyat sonrası uzun bir tedavi dönemi geçiren Onazi ise formasını tekrar geri almak istiyor.
Öte yandan Trabzonspor'dan Adem Enes İbrahimağaoğlu, Ümit Bayraktar ve Semih Çeliktürk, Türkiye Futsal U19 Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi. Pazar günü İstanbul'da toplanacak olan U19 Futsal Milli Takımı, 5-7 Temmuz tarihlerinde UEFA U19 Futsal Avrupa Şampiyonası'nın ev sahibi Letonya ile Letonya'da hazırlık maçları yapacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"