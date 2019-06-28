Banega getirir Abou'atar'
İspanyol ekibi, Banega’nın yerine Joan Jordan’ı transfer ederek oyuncunun gidişine onay verdi. Portekiz basını da Aboubakar’ın G.Saray’dan teklif aldığını ve ayrılabileceğini kaydetti
Galatasaray orta saha ve santrfor transferi için artık gün sayıyor... Sevilla'dan Banega ile ilgilenen Aslan, İspanyol ekibinin yaptığı hamleyle rahat bir nefes aldı. Sevilla, Eibar'da oynayan orta saha oyuncusu Joan Jordan'ı 15 milyon euro'ya transfer ederek Banega'nın satışının bir anlamda önünü açtı.
Teknik Direktör Fatih Terim'in eski yardımcısı Müfit Erkasap'ın itiraf ettiği Aboubakar'la ilgili de önemli bir haber çıktı. Portekiz basınından Sport TV, "Aboubakar, Porto'dan ayrılan bir sonraki isim olabilir. Porto Galatasaray'dan teklif alacak. Kamerunlu ayrılabilir" yorumunu yaptı. Fatih Terim'in iki yıldızı alarak ölümcül bir hücum hattı yaratmak istediği belirtiliyor.
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