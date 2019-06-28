28 Haziran 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Banega getirir Abou'atar'

Banega getirir Abou'atar'
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 28.06.2019

İspanyol ekibi, ’nın yerine ’ı ederek oyuncunun gidişine onay verdi. Portekiz basını da ’ın G.Saray’dan teklif aldığını ve ayrılabileceğini kaydetti

orta saha ve santrfor transferi için artık gün sayıyor... Sevilla'dan ile ilgilenen Aslan, İspanyol ekibinin yaptığı hamleyle rahat bir nefes aldı. Sevilla, Eibar'da oynayan orta saha oyuncusu 'ı 15 milyon euro'ya ederek Banega'nın satışının bir anlamda önünü açtı.

Teknik Direktör Fatih Terim'in eski yardımcısı Müfit Erkasap'ın itiraf ettiği 'la ilgili de önemli bir haber çıktı. Portekiz basınından Sport TV, "Aboubakar, Porto'dan ayrılan bir sonraki isim olabilir. Porto Galatasaray'dan teklif alacak. Kamerunlu ayrılabilir" yorumunu yaptı. 'in iki yıldızı alarak ölümcül bir hücum hattı yaratmak istediği belirtiliyor.

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