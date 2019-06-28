28 Haziran 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor’un kamp programı belli oldu

Trabzonspor’un kamp programı belli oldu
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 28.06.2019

’un 2019-20 Cemil Usta sezonu öncesi yurt içi ve yurt dışında gerçekleştireceği iki etaplı kamp programı belli oldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre; yeni sezon hazırlıkları 3 Temmuz 2019'da Trabzon'da başlayacak ve 18 Temmuz 2019'a kadar 'nde devam edecek. Daha sona iki günlük izin yapacak olan , ardından 20 Temmuz 2019'da 'ya giderek 30 Temmuz 2019'a kadar ikinci etap çalışmalarını Linz şehrinde gerçekleştirecek. Hazırlık maç programının ise daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor Taha Tunç ile anlaşma sağladı Trabzonspor Taha Tunç ile anlaşma sağladı
Parmak ve Onazi'den erken start Parmak ve Onazi'den erken start
Ağaoğlu’na sürpriz 61. yaş günü kutlaması Ağaoğlu’na sürpriz 61. yaş günü kutlaması
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör