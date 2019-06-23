Fırtına golcü Moukandjo

Rodallage, dün Denizlispor’a imza attı. Bordo-mavili yönetim, en son Çin’in Suning takımında forma giyen ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki golcü ile el sıkıştı.

Karadeniz Fırtınası'nda golcü transferinde geri sayıma geçildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu birkaç gün önce "Bir forvet ile her konuda anlaştık. Zamanı geldiğinde açıklayacağız. Kimse merak etmesin. En iyisini alacağız. Getireceğimiz isim bize çok önemli katkılar sunacak" açıklamasını yapmıştı. Ağaoğlu'nun bahsettiği isim dün ortaya çıktı. Bu futbolcunun JS Suning ile sözleşmesi sona eren Benjamin Moukandjo olduğu öğrenildi. Kamerunlu oyuncunun Çin kulübüyle kontratı bitti. 30 yaşındaki forvetle arka planda temaslarını sürdüren Trabzonspor prensipte el sıkıştı. Tecrübeli oyuncu da kariyerine Trabzonspor'da devam etmek istiyor.

6 MİLYON EURO'YA SATILMIŞTI

Ülkesinde Youande'de forma giyen Benjamin Moukandjo buradan Rennes'in B Takımı'na geçti. Gösterdiği performansla Monaco tarafından transfer edilen Kamerunlu yıldız, Fransa'da Nimes, Nancy, Reims, Lorient formaları giydi. Ardından Lorient onu 2017 yılında 6 milyon euro karşılığında Çin'in JS Suning ekibine sattı. Buradaki kontratı sona erdikten sonra verdiği röportajda "Çin'de oynadım. Burayı seviyorum ancak artık Avrupa'da forma giymek istiyorum" demişti. Trabzonspor tam da bu aşamada Moukandjo'ya kanca attı. Bordo-mavili kulübün ilgisinden bir hayli memnun olan 30 yaşındaki forvet heyecanla transferin gerçekleşmesini bekliyor.



Yunus Emre SEL?



Moukandjo kariyerini Fransa ve Çin'de geçirdi. Oynadığı toplam 285 karşılaşmada 83 kez fileleri sarstı. 20 asist yaptı. 103 gole direkt etkisi oldu.



KAMERUN'UN EN TARZ İSMİ

Benjamin Moukandjo sadece oyun tarzı değil giyim tarzıyla da bir hayli dikkat çekici bir karakter. Rengarenk tarzıyla Afrikalılar onu "Kamerun'un en iyi giyinen futbolcusu" seçti. 30 yaşındaki futbolcu farklı tarzını Çin'e de taşımıştı.

SALİH BİR GOL MAKİNESİ

Altınordu'dan transfer edilen Salih Kavrazlı eskilerin tabiriyle 'golü koklayan' bir forvet oyuncusu. 17 yaşındaki genç futbolcu kariyeri boyunca alt yaş kategorilerinde 44 milli maçta boy gösterdi. Salih Kavrazlı bu maçlarda 122 kez fileleri sarstı. Maç başına 2.7 gibi akılalmaz bir gol ortalaması tutturdu.



DEMBELE FIRTINA'YA ÖNERİLDİ

Red Bull Salzburg'un stoperi Mahamadou Dembele, Trabzonspor'a önerildi. Teknik direktör Ünal Karaman, 1.86 boyunda, 20 yaşındaki savunmacı için scout ekibinden rapor istedi. Bu raporun olumlu gelmesi halinde bordo- mavili kulüp Red Bull Salzburg ile masaya oturacak. 2022 yılına kadar kontratı bulunuyor.