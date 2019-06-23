Veda pozları

Bordo-mavililerin transfer gündeminde ilk sırada yer alan Halil Dervişoğlu dün kulübü Sparta Rotterdam'ın sezon açılışına katıldı. Trabzonspor’un yoğun temasta olduğu Halil dün Sparta Rotterdam ile yeni sezon hazırlıklarına başladı. Taraftarların büyük ilgisi vardı.

Bordo-mavililerin transfer gündeminde ilk sırada yer alan Halil Dervişoğlu dün kulübü Sparta Rotterdam'ın sezon açılışına katıldı. Taraftara açık olan idmanda 19 yaşındaki oyuncuya büyük ilgi vardı. Taraftarlar, Trabzonspor ile anlaşmaya yakın olan futbolcu ile bol bol veda pozu çektirdiler. Halil, kendisine transferle ilgili yöneltilen soruları yanıtlamadı. Ancak önceki röportajlarında kariyerine Trabzonspor'da devam etmek istediğini söylemişti. Bordo-mavili kulübün taraftarları da bu transferin bir an önce olumlu şekilde sonuçlanmasını bekliyor. Halil gibi ailesi de oğullarının Karadeniz temsilcisinde oynamasını istiyor. Sparta Rotterdam'ın esneklik göstermesi bekleniyor.



VAN STEE TOK SATICI

Sparta Rotterdam'ın sportif direktörü Henk van Stee pazarlıklarda Trabzonspor'u ciddi manada zorlayan isim. Halil Dervişoğlu'nun bordo-mavili ekipte forma giymek istediğini belirtse de bunun bir bedeli olduğunu eklemeyi ihmal etmiyor. Son açıklamasında "Bizim istediğimiz ile Trabzonspor'un önerdiği arasında önemli fark var. Eğer bu fark kapanmazsa transferi gerçekleşmez" dedi. Stee'nin bu sözleri Trabzonspor'dan daha fazla bonservis almak için söylediği ifade ediliyor.



PAZARLIĞA DEVAM

Halil ?Dervişoğlu'nu almak için asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, Rotterdam'a gitmişti. Burada Sparta Kulübü yöneticileriyle kıran kırana pazarlıklar yapan Alp henüz olumlu bir sonuç alamadı. Ancak geri adım atmaya da niyetli değil. Asbaşkan Alp'in dün de Hollanda ekibiyle görüşmeleri sürdürdüğü kaydedildi. Mehmet Yiğit Alp bu transferi noktalayarak Trabzon'a gelmek istiyor. Bunun için de yoğun şekilde Sparta'lı idarecilerle bonservis pazarlığı yapıyor.

SATIŞLAR UÇUYOR

Karadeniz kulübünün çıkardığı yeni sezon formalarına ilgi büyük. Formaların sırtına da ilginç tercihler var. Taraftarlar en çok Halil Dervişoğlu ve Ünal Karaman yazdırıyor. Karaman yazdıranların tercihi efsanevi 8 numara oluyor.