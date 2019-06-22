22 Haziran 2019, Cumartesi
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Trabzonspor'dan rekor ödeme
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, 14 aylık sürede 450 milyon liralık ödeme yaptıklarını söyledi.
22.06.2019
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