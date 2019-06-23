23 Haziran 2019, Pazar
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SOSA DEVREDE
Karadeniz ekibi, Gaston Campi'yi Estudiantes'ten koparabilmek için bu kulüpte yetişen Jose Sosa'yı devreye sokmuştu. Arjantinli oyuncunun da özel ricasıyla Estudiantes'in tavrını esnetmesi bekleniyor. Trabzonspor bir an önce Campi'ye kavuşmak istiyor.
Campi seferi
Güncelleme Tarihi: 23.06.2019 Giriş Tarihi: 23.06.2019
Trabzonspor transferde genç isimleri kadrosuna kattıktan sonra ana hedeflerine yöneldi. Fırtına hücum hattı için Halil Dervişoğlu’yu almaya çalışıyor Defansı için de Arjantinli Gaston Campi’nin peşini bırakmıyor.
Trabzonspor transferde genç isimleri kadrosuna kattıktan sonra ana hedeflerine yöneldi. Forvete Halil Dervişoğlu'nu düşünen bordo-mavililer savunma hattını da Gaston Campi ile güçlendirmek istiyor. Bunun için kulübü Estudiantes ile pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor. 28 yaşındaki oyuncu için Karadeniz ekibinin yaptığı 1 milyon euro'luk ilk teklif reddedilmişti. Trabzonspor, Arjantin temsilcisinin önüne bu kez 1.3 milyon euro'luk bir teklif koymuş ve bunun son rakam olduğunu söylemişlerdi. Estudiantes oyuncusunu bu rakamdan çok daha yüksek bir fiyata satmayı planlıyordu ancak şu ana kadar Trabzonspor'un önerdiği rakama çıkabilen olmadı. Arjantin ekibinin, Karadeniz temsilcisinin teklifini kısa süre içerisinde kabul etmesi bekleniyor.
SOSA DEVREDE
Karadeniz ekibi, Gaston Campi'yi Estudiantes'ten koparabilmek için bu kulüpte yetişen Jose Sosa'yı devreye sokmuştu. Arjantinli oyuncunun da özel ricasıyla Estudiantes'in tavrını esnetmesi bekleniyor. Trabzonspor bir an önce Campi'ye kavuşmak istiyor.
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