21 Haziran 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Her gün 1 milyon!

Her gün 1 milyon!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 21.06.2019

Başkan yardımcısı , “14 ayda 450 milyon liralık ödeme yaptık. Bu, kulüp tarihinde bir rekor” dedi.

Başkan Yardımcısı , göreve geldikleri günden bu yana (temlik hesaplarına giden 210 milyon lira haricinde) 450 milyon liralık ödeme gerçekleştirdiklerini açıkladı. Doğan bunun kulüp tarihinde bir rekor olduğunu vurguladı. Seçildiklerinde kulübün 5 yıllık yayın gelirlerinin temlikli, tüm sponsorluklarının harcanmış, reklam alanlarının satılmış ve birçok oyuncu ve teknik direktörle davalık+icralık olduğunu hatırlatan Doğan, "14 ayda 221 Milyon TL'lik yeni gelir sağladık. Faaliyetlerin sürdürülebilmesi için 226 Milyon TL'lik de banka kredisi kullandık. 450 milyon liralık ödeme gerçekleştirdik. (Ortalama her gün 1 milyon lira). Artık geleceğe daha umutla bakıyoruz" diye konuştu.

GELECEĞİN YILDIZI OLACAKLAR

Doğan, yeni transferler Yusuf Sarı, Fıratcan Üzüm, Atakan Gündüz, Salih Kavrazlı için, "Bu oyuncular, belki herkesin bildiği oyuncular değil ama geleceğin yıldızları olacaklarına inanıyoruz. Gençleri kadromuza katmaya devam edeceğiz" dedi.

STOPER VE FORVET MÜJDESİ

Takmıa direkt katsı sağlayacak isimlerle de görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Ertuğrul Doğan, "Özellikle, stoper ve santrfor mevkilerine takviye yolunda mesafe kat ettik. Amacımız kampa kadar eksikleri tamamlamak" diye konuştu.
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