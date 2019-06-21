21 Haziran 2019, Cuma
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İKİNCİ DURAK CAMPİ
Bordo mavililer Gaston Campi'nin transferinde de sona yaklaştı... Estudiantes Kulübü ile bonservis pazarlıklarında önemli ilerleme sağlayan yönetimin, ödeme planını görüştüğü belirtildi. Yöneticilerin, Halil Dervişoğlu işini çözdükten sonra Arjantin'e giderek bu transferi de halletmeyi planladığı konuşuluyor. 28 yaşındaki Gaston Campi ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Arjantinli stopere ise yıllık 750 bin euro garanti ücret ödeneceği öğrenildi.
Trabzonspor, Walter’den yanıt bekliyor
Giriş Tarihi: 21.06.2019
Ön liberoda Onazi'ye alternatif olarak gündeme gelen Remi Walter'den yanıt bekleniyor.
Nice ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Fransız orta sahanın, bordo- mavili takımdan süre istediği öğrenildi. 24 yaşındaki Walter'in olumlu dönüş yapması halinde bu transferin de sonuçlandırılması hedefleniyor.
İKİNCİ DURAK CAMPİ
Bordo mavililer Gaston Campi'nin transferinde de sona yaklaştı... Estudiantes Kulübü ile bonservis pazarlıklarında önemli ilerleme sağlayan yönetimin, ödeme planını görüştüğü belirtildi. Yöneticilerin, Halil Dervişoğlu işini çözdükten sonra Arjantin'e giderek bu transferi de halletmeyi planladığı konuşuluyor. 28 yaşındaki Gaston Campi ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Arjantinli stopere ise yıllık 750 bin euro garanti ücret ödeneceği öğrenildi.
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