21 Haziran 2019, Cuma
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Forvette görev yapan Halil, Sparta Rotterdam'da geçtiğimiz sezon 15 gol, 12 asistlik (toplamda 27 gole katkı) performans sergiledi. Ümit Milli Takım formasıyla da 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.
BABA DERVİŞOĞLU: BIRAKIN GİTSİN
Aileden Trabzonlu olan Halil Dervişoğlu'nun transferi için babası da devreye girdi. Sparta Rotterdam kulübünün yöneticileriyle görüşen baba Muzaffer Dervişoğlu'nun oğlunun memleketlerinin takımı Trabzonspor'da forma giymek istediğini anlatıp, bonservisi için kolaylık istediği bildirildi.
Fırtına'da Halil İbrahim Dervişoğlu seferi
Giriş Tarihi: 21.06.2019
19 yaşındaki forvet ile her konuda anlaşan Trabzonspor, Sparta Rotterdam ile masaya oturup, bonservisini alacak.
Trabzonspor uzun süredir transferi için uğraştığı Halil İbrahim Dervişoğlu'nu bitirmek için düğmeye bastı. 19 yaşındaki gurbetçi forvet için kulübü Sparta Rotterdam'a 500 bin euro bonservis bedeli öneren bordo-mavililer daha sonra rakamı 700 bin euro'ya yükseltmişti. Pazarlık sürerken, transfer komitesindeki idareciler işi bitirmek için Hollanda'ya gitti. Sparta Rotterdam yetkilileri ile yüz yüze yapılacak görüşmede, oyuncunun Trabzonspor'da oynama konusundaki isteği yinelenecek ve bonservisi alınmaya çalışılacak. Yönetim, rakamı gerekirse biraz daha yukarı çekip bu transferi noktalamak istiyor. Halil'in de kulağının bu görüşmede olduğu, anlaşmanın sağlanması halinde imzaya geleceği bildirildi.
Forvette görev yapan Halil, Sparta Rotterdam'da geçtiğimiz sezon 15 gol, 12 asistlik (toplamda 27 gole katkı) performans sergiledi. Ümit Milli Takım formasıyla da 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.
BABA DERVİŞOĞLU: BIRAKIN GİTSİN
Aileden Trabzonlu olan Halil Dervişoğlu'nun transferi için babası da devreye girdi. Sparta Rotterdam kulübünün yöneticileriyle görüşen baba Muzaffer Dervişoğlu'nun oğlunun memleketlerinin takımı Trabzonspor'da forma giymek istediğini anlatıp, bonservisi için kolaylık istediği bildirildi.
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