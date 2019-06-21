21 Haziran 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Fırtına'da Halil İbrahim Dervişoğlu seferi

Fırtına'da Halil seferi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 21.06.2019

19 yaşındaki forvet ile her konuda anlaşan , ile masaya oturup, bonservisini alacak.

uzun süredir transferi için uğraştığı 'nu bitirmek için düğmeye bastı. 19 yaşındaki gurbetçi forvet için kulübü 'a 500 bin euro bonservis bedeli öneren bordo-mavililer daha sonra rakamı 700 bin euro'ya yükseltmişti. Pazarlık sürerken, komitesindeki idareciler işi bitirmek için 'ya gitti. Sparta Rotterdam yetkilileri ile yüz yüze yapılacak görüşmede, oyuncunun Trabzonspor'da oynama konusundaki isteği yinelenecek ve bonservisi alınmaya çalışılacak. Yönetim, rakamı gerekirse biraz daha yukarı çekip bu transferi noktalamak istiyor. Halil'in de kulağının bu görüşmede olduğu, anlaşmanın sağlanması halinde imzaya geleceği bildirildi.

Forvette görev yapan Halil, Sparta Rotterdam'da geçtiğimiz sezon 15 gol, 12 asistlik (toplamda 27 gole katkı) performans sergiledi. formasıyla da 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

BABA DERVİŞOĞLU: BIRAKIN GİTSİN

Aileden Trabzonlu olan Halil Dervişoğlu'nun transferi için babası da devreye girdi. Sparta Rotterdam kulübünün yöneticileriyle görüşen baba Muzaffer Dervişoğlu'nun oğlunun memleketlerinin takımı Trabzonspor'da forma giymek istediğini anlatıp, bonservisi için kolaylık istediği bildirildi.
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