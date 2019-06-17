17 Haziran 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Djedje harekatı

Djedje harekatı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 17.06.2019

Ön libero arayışlarını sürdüren , ’nün eski oyuncusu ile ilgileniyor. Bonservisi bedeli yok.

geçen sezon Ogenyi Onazi'nin boşluğunu bir süre dolduramamış ardından Abdulkadir Parmak'ın üstün performansıyla yeniden toparlanmıştı. Benzer sıkıntıyı yaşamak istemeyen ekibi bu bölgeyi güçlendirecek. Hedefteki futbolculardan biri de ile 2020'ye kadar olan sözleşmesini fesh eden Brice . Bordo-mavililer, böylece hem ile sıkıntı yaşamayacak hem de kadrosunu önemli bir oyuncuyla takviye etmiş olacak. Trabzonspor'un gündemindeki Djedje hem ön libero hem de sağ bekte oynayabiliyor.
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