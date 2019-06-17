17 Haziran 2019, Pazartesi
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Djedje harekatı
Giriş Tarihi: 17.06.2019
Ön libero arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Ankaragücü’nün eski oyuncusu Djedje ile ilgileniyor. Bonservisi bedeli yok.
Trabzonspor geçen sezon Ogenyi Onazi'nin boşluğunu bir süre dolduramamış ardından Abdulkadir Parmak'ın üstün performansıyla yeniden toparlanmıştı. Benzer sıkıntıyı yaşamak istemeyen Karadeniz ekibi bu bölgeyi güçlendirecek. Hedefteki futbolculardan biri de Ankaragücü ile 2020'ye kadar olan sözleşmesini fesh eden Brice Djedje. Bordo-mavililer, böylece hem UEFA ile sıkıntı yaşamayacak hem de kadrosunu önemli bir oyuncuyla takviye etmiş olacak. Trabzonspor'un gündemindeki Djedje hem ön libero hem de sağ bekte oynayabiliyor.
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