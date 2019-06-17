17 Haziran 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Dervişoğlu ailesi bekliyor

Dervişoğlu ailesi bekliyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 17.06.2019

, kariyerini 'da sürdürmek istiyor.

, transfer listesinin üst sıralarında yer alan için kulübü ile görüşmelerini sürdürüyor. Henüz bir anlaşma yok. 19 yaşındaki genç yıldızın babası Muzaffer Dervişoğlu "Biz oğlumuzun Trabzonspor'da oynamasını istiyoruz. Görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

PİYASASI SÜREKLİ ARTIYOR

ekibinin kanca attığı Halil Dervişoğlu bu sezon Sparta Rotterdam'da çok iyi maçlar çıkardı. Play-off'larla birlikte 36 maçta forma giydi. 19 yaşındaki forvet 11 gol kaydetti. Teknik kapasitesi ve gelişime açık olmasıyla piyasası her geçen gün büyüyor.
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