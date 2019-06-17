17 Haziran 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
PİYASASI SÜREKLİ ARTIYOR
Karadeniz ekibinin kanca attığı Halil Dervişoğlu bu sezon Sparta Rotterdam'da çok iyi maçlar çıkardı. Play-off'larla birlikte 36 maçta forma giydi. 19 yaşındaki forvet 11 gol kaydetti. Teknik kapasitesi ve gelişime açık olmasıyla piyasası her geçen gün büyüyor.
Dervişoğlu ailesi bekliyor
Giriş Tarihi: 17.06.2019
Halil Dervişoğlu, kariyerini Trabzonspor'da sürdürmek istiyor.
Trabzonspor, transfer listesinin üst sıralarında yer alan Halil Dervişoğlu için kulübü Sparta Rotterdam ile görüşmelerini sürdürüyor. Henüz bir anlaşma yok. 19 yaşındaki genç yıldızın babası Muzaffer Dervişoğlu "Biz oğlumuzun Trabzonspor'da oynamasını istiyoruz. Görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
PİYASASI SÜREKLİ ARTIYOR
Karadeniz ekibinin kanca attığı Halil Dervişoğlu bu sezon Sparta Rotterdam'da çok iyi maçlar çıkardı. Play-off'larla birlikte 36 maçta forma giydi. 19 yaşındaki forvet 11 gol kaydetti. Teknik kapasitesi ve gelişime açık olmasıyla piyasası her geçen gün büyüyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"