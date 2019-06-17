17 Haziran 2019, Pazartesi
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Kombineler satışa çıktı
Giriş Tarihi: 17.06.2019
Trabzonspor'da önümüzdeki sezon için kombine satışları başladı.
Bordo mavili kulüp, 2019-20 sezonu kombinelerini bu sabah 11.00 itibarıyla satışa çıkardı. Trabzonspor yönetimi, kale arkasında yer alan en ucuz koltukların 350 TL'den satılacağını duyurdu. En pahalı kombineler ise 6000 TL'den satışa çıktı. Yönetim kombine satışından ciddi gelir bekliyor.
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