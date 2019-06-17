17 Haziran 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Kombineler satışa çıktı

Kombineler satışa çıktı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 17.06.2019

'da önümüzdeki sezon için kombine satışları başladı.

Bordo mavili kulüp, 2019-20 sezonu kombinelerini bu sabah 11.00 itibarıyla satışa çıkardı. yönetimi, kale arkasında yer alan en ucuz koltukların 350 TL'den satılacağını duyurdu. En pahalı kombineler ise 6000 TL'den satışa çıktı. Yönetim kombine satışından ciddi gelir bekliyor.
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