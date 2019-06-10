10 Haziran 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Ahmet Ağaoğlu: İzlanda maçının Trabzon’da oynanması için talepte bulunacağız

Ahmet Ağaoğlu: İzlanda maçı Trabzon'da oynansın
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 10.06.2019

Kulüp Başkanı , A 'nın İzlanda ile ’de yapacağı ikinci maçın ’da oynanması için talepte bulunacaklarını söyledi.

, A 'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı maç için bu ülkeye gelişinde havaalanında maruz kaldığı muameleye tepki gösterdi. Konuyla ilgili konuşan Ağaoğlu, fırça olayının çirkin olduğunu belirtti. İzlanda'da yaşananların hoş olmadığını da kaydeden Ağaoğlu, "Sonuçta milli takımımız bir spor müsabakası için orada. Milli takım 3 saat havaalanında bekliyor. Olay zaten buradan başlıyor. Bunun adına hazımsızlık, görgüsüzlük, saygısızlık, seviyesizlik ne denirse densin kabul edilebilir değil. Bütün bunların cevabını yarın sahada kendilerine yapıştıracağız. Geçmişte milli takım olarak bir irtifa kaybettik. Göz ardı ettikleri bir ekiptik. Son 4 maçın tamamını kazanınca tahmin ediyorum ki dizleri titredi. Ama bu tür davranışların bizi sindireceğini düşünüyorlarsa çok büyük yanılgıya düşüyorlar. Bunlar bizim konsantrasyonumuzu artıran, motive eden şeyler" dedi.

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"NİHAT BEY GELİNCE TALEPTE BULUNACAĞIZ"

İzlanda ile 'de yapılacak maçın 'da oynanması için talepte bulunacaklarını kaydeden Ağaoğlu, "Taraftarlarımız 'İzlanda maçını Trabzon'da oynayalım' diye bu konuda çok yoğun bir şekilde örgütlendiler. Nihat bey gelince bu konuda talebimiz olacak. Ama varsayalım ki olmadı o maç bu ülkenin neresinde oynanırsa oynansın binlerce taraftarıyla o statta yerimizi alırız. Bize her yer Trabzon. Urfa'da da oynansa biz orada olacağız" ifadelerini kullandı.

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