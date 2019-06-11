11 Haziran 2019, Salı
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Onazi salonda
Giriş Tarihi: 11.06.2019
Trabzonspor'da sakatlığı devam eden Ogenyi Onazi'nin son durumuyla ilgili bordo mavili ekipten açıklama geldi.
Sakatlığı sebebiyle geçen sezonun ikinci yarısını kaçıran Ogenyi Onazi'nin son durumuyla ilgili açıklama geldi. Kulüp resmi sitesinden açıklamalarda bulunan sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven "Oyuncumuzun tedavisi Trabzon'da devam etmektedir. Hem salon hem de havuz çalışmaları yapmaktadır" diye konuştu.
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