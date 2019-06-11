11 Haziran 2019, Salı

TRABZONSPOR

Onazi salonda

Onazi salonda
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 11.06.2019

'da sakatlığı devam eden 'nin son durumuyla ilgili bordo mavili ekipten açıklama geldi.

Sakatlığı sebebiyle geçen sezonun ikinci yarısını kaçıran 'nin son durumuyla ilgili açıklama geldi. Kulüp resmi sitesinden açıklamalarda bulunan sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven "Oyuncumuzun tedavisi 'da devam etmektedir. Hem salon hem de havuz çalışmaları yapmaktadır" diye konuştu.
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