10 Haziran 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Hosseini ve Onazi açıklaması

Trabzonspor'dan Hosseini ve Onazi açıklaması
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 10.06.2019

Kulübü, sakatlıkları bulunan ve 'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bordo-mavililerin Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, 'nin ülkesi 'ın ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandığını belirterek, "Sakatlık sonrası yapılan kontrollerde oyuncumuzun sağ omuz bölgesinde akromiyoklavikular (AC) eklem yaralanması tespit edildi. Dün akşam İran'da başarılı bir operasyon geçiren Hosseini'nin önümüzdeki hafta koşulara başlaması öngörülmektedir" dedi.
Güven, bir başka sakat oyuncu için ise şunları söyledi:

"Oyuncumuzun tedavisi Trabzon'da devam ekmektedir. Kendisine yoğun bir şekilde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulanmakta. Hem salon hem de havuz çalışmalar yapmaktadır."



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