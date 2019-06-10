10 Haziran 2019, Pazartesi
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Emre Belözoğlu'na İzlanda'da şok hareket!
Emre Belözoğlu, İzlanda'da yaşanan olayla ilgili muhabirlere açıklama yaptığı esnada bir İzlandalı, tecrübeli isme tuvalet fırçası uzattı.
10.06.2019
Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;
"İndiğimizden itibaren içeride gereksiz bir arama yapıldı. Gerildik. Bizim ülkemizin misafirperverliğine kurban olsunlar. Millilerimiz, Reykjavik Havalimanı'nda İzlanda polisi tarafından didik didik arandı."
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