02 Haziran 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Ogu'dan Trabzonspor'a müjde!

Ogu'dan Trabzonspor'a müjde!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 02.06.2019

, bonservisi elinde olan 31 yaşındaki orta saha ile anlaşmaya vardı. ’a konuşan Ogu “Sözlü olarak konuştuk ve her şey iyi gitti. sonrası durum netleşecek ancak bana verilen bilgilerin hepsi olumlu” dedi

Bordo-mavili takım, transferde ilk bombasını patlatmak üzere... Karadeniz Fırtınası, Hapoel Beer- Sheva ile sözleşmesi sona eren ile bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu. Pazarlıkların son aşamaya geldiği kaydedildi. 'ın menajeri aracılığıyla ulaştığı 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, bordo-mavili kulüple anlaşmaya yakın olduğunu ilk ağızdan duyurdu. İşte Ogu'nun o sözleri: "Sözlü olarak konuştuk ve bir sorun gözükmüyor. Sadece maçları var. Oraya katılacağım. Kupa sonrası durum daha da netlik kazanacak. Ama hakkında çok olumlu bilgiler aldım ve muhteşem bir taraftara sahip olduklarını biliyorum"

Ekuban artık Trabzonspor'un

BİZİMKİLER SAĞLAM ÇALIŞIYOR

Ogu, Afrika Uluslar Kupası'nda formasıyla boy gösterecek ve Afrika ekibinde 'de forma giyen birçok oyuncu bulunuyor. 31 yaşındaki futbolcunun, ve Trabzonspor hakkındaki bilgileri Bursasporlu Shehu, Rizesporlu Awaziem, eski ve Alanyasporlu Omeruo ve Galatasaraylı Onyekuru'ya sorduğu öğrenildi. Türkiye'de çok mutlu olan bu futbolcuların, John Ogu'ya "Trabzonspor çok büyük bir kulüp. Maçlarını onbinlerce taraftarı önünde oynuyor. Gelirsen harika futbolcularla birlikte sahaya çıkarsın ve harika bir ülkede yaşarsın" dedikleri öğrenildi. Ogu'nun son maaş konuşmalarının ardından imza atması bekleniyor.

İşte Trabzonsporun yeni sezon formaları! İŞTE TRABZONSPOR'UN YENİ SEZON FORMALARI!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
İşte Trabzonspor'un yeni sezon formaları! İşte Trabzonspor'un yeni sezon formaları!
Rodallega’ya 1 hafta süre Rodallega’ya 1 hafta süre
Ulaş da Fırtına’ya yakalandı Ulaş da Fırtına’ya yakalandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör