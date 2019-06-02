Ogu'dan Trabzonspor'a müjde!

Trabzonspor, bonservisi elinde olan 31 yaşındaki orta saha ile anlaşmaya vardı. FOTOMAÇ’a konuşan Ogu “Sözlü olarak konuştuk ve her şey iyi gitti. Afrika Kupası sonrası durum netleşecek ancak bana verilen bilgilerin hepsi olumlu” dedi

Bordo-mavili takım, transferde ilk bombasını patlatmak üzere... Karadeniz Fırtınası, Hapoel Beer- Sheva ile sözleşmesi sona eren John Ogu ile bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu. Pazarlıkların son aşamaya geldiği kaydedildi. FOTOMAÇ'ın menajeri aracılığıyla ulaştığı 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, bordo-mavili kulüple anlaşmaya yakın olduğunu ilk ağızdan duyurdu. İşte Ogu'nun o sözleri: "Sözlü olarak konuştuk ve bir sorun gözükmüyor. Sadece Afrika Kupası maçları var. Oraya katılacağım. Kupa sonrası durum daha da netlik kazanacak. Ama Trabzonspor hakkında çok olumlu bilgiler aldım ve muhteşem bir taraftara sahip olduklarını biliyorum"

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Ogu, Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya formasıyla boy gösterecek ve Afrika ekibinde Süper Lig'de forma giyen birçok oyuncu bulunuyor. 31 yaşındaki futbolcunun, Türkiye ve Trabzonspor hakkındaki bilgileri Bursasporlu Shehu, Rizesporlu Awaziem, eski Kasımpaşa ve Alanyasporlu Omeruo ve Galatasaraylı Onyekuru'ya sorduğu öğrenildi. Türkiye'de çok mutlu olan bu futbolcuların, John Ogu'ya "Trabzonspor çok büyük bir kulüp. Maçlarını onbinlerce taraftarı önünde oynuyor. Gelirsen harika futbolcularla birlikte sahaya çıkarsın ve harika bir ülkede yaşarsın" dedikleri öğrenildi. Ogu'nun son maaş konuşmalarının ardından imza atması bekleniyor.