01 Haziran 2019, Cumartesi
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İşte Trabzonspor'un yeni sezon formaları!
Süper Lig'in ikinci yarısında fırtına gibi esen Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Süper Lig'i 63 puanla 4. sırada tamamlayan bordo-mavililer yeni sezonda giyecekleri formaları sosyal medya üzerinden paylaştığı bir videoyla duyurdu ve TS Club'larda satışa sundu. İşte Trabzonspor'un yeni sezonda giyeceği formalar...
Giriş Tarihi: 01.06.2019 19:59 Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 19:59
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