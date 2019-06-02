Ulaş da Fırtına’ya yakalandı

Trabzonspor Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın genç stoper Ulaş Zengin'i takibe aldı.

Spor Toto 1. Lig ekibi Altay'ın genç stoperi Ulaş Zengin başarılı futboluyla dikkatleri çekmişti. Trabzonspor'un da 21 yaşındaki savunmacı için devreye girdiği belirtildi. Bordo-mavili yöneticilerin, Ulaş için nabız yokladığı öğrenildi. Genç futbolcu son 11 hafta takımın değişilmezi olmuştu. Peşinde Galatasaray da var.