02 Haziran 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Ulaş da Fırtına’ya yakalandı

Ulaş da Fırtına’ya yakalandı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 02.06.2019

Trabzonspor Süper Lig ekiplerinden Altay'ın genç stoper 'i takibe aldı.

1. Lig ekibi Altay'ın genç stoperi başarılı futboluyla dikkatleri çekmişti. Trabzonspor'un da 21 yaşındaki savunmacı için devreye girdiği belirtildi. Bordo-mavili yöneticilerin, Ulaş için nabız yokladığı öğrenildi. Genç futbolcu son 11 hafta takımın değişilmezi olmuştu. Peşinde da var.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
İşte Trabzonspor'un yeni sezon formaları! İşte Trabzonspor'un yeni sezon formaları!
Rodallega’ya 1 hafta süre Rodallega’ya 1 hafta süre
Ogu'dan Trabzonspor'a müjde! Ogu'dan Trabzonspor'a müjde!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör