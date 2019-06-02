02 Haziran 2019, Pazar
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Trabzonspor'da Ponce harekatı
Giriş Tarihi: 02.06.2019
Rodallega’dan henüz yanıt alamayan Trabzonspor alternatif isimlere yöneldi. Venezuela basınına göre Fırtına, Anzhi’nin forvetinin peşine düştü
Karadeniz temsilcisinde forvet transferi gündemde. Hugo Rodallega'dan henüz olumlu veya olumsuz bir yanıt alamayan Trabzonspor alternatif isimlerle görüşmeye başladı. Venezuela basınında çıkan haberlere göre bordo-mavililer, Anzhi'nin forveti Andres Ponce'nin peşinde. Meridiano'ya göre Karadeniz Fırtınası, Türk ekibinin ajandasına girdi. 21 yaşındaki oyuncuya resmi bir teklif gelmesi halinde de kabul edeceği yazıldı. Anzhi, Rusya Ligi'nde küme düştüğü için Ponce kulüpten ayrılmanın yollarını arıyor.
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