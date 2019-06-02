02 Haziran 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Ponce harekatı

Trabzonspor'da Ponce harekatı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 02.06.2019

Rodallega’dan henüz yanıt alamayan alternatif isimlere yöneldi. basınına göre Fırtına, ’nin forvetinin peşine düştü

temsilcisinde forvet transferi gündemde. Hugo Rodallega'dan henüz olumlu veya olumsuz bir yanıt alamayan alternatif isimlerle görüşmeye başladı. basınında çıkan haberlere göre bordo-mavililer, 'nin forveti Andres Ponce'nin peşinde. Meridiano'ya göre Karadeniz Fırtınası, Türk ekibinin ajandasına girdi. 21 yaşındaki oyuncuya resmi bir teklif gelmesi halinde de kabul edeceği yazıldı. Anzhi, Ligi'nde küme düştüğü için Ponce kulüpten ayrılmanın yollarını arıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
İşte Trabzonspor'un yeni sezon formaları! İşte Trabzonspor'un yeni sezon formaları!
Rodallega’ya 1 hafta süre Rodallega’ya 1 hafta süre
Ulaş da Fırtına’ya yakalandı Ulaş da Fırtına’ya yakalandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör