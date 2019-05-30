30 Mayıs 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor nokta atışı takviyeler yapacak

Nokta atışı takviyeler
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 30.05.2019

Bordo-mavililer, transfer için kolları sıvadı. Başkan , transferde har vurup harman savurmayacaklarını kaydetti.

Ağaoğlu 'nokta atışı' transferler yaparak kadrolarını güçlendireceklerini dile getirerek, "Bonservis ücreti için 1 ile 2 milyon arası bütçe ayırdık. Bunun dışına çıkmayı hiçbir şekilde düşünmüyoruz. Tüm planlarımızı bu yönde yaptık" diye konuştu.

36 MİLYON TL ÖDEME
Eski başkan Muharrem Usta yönetiminin tek taraflı olarak feshettiği teknik direktör ve futbolculara yönetimi 36 milyon TL'lik ödeme yaptı. Salı günü itibariyle tescili için 15 milyon TL ödendi. Ayrıca yönetim, oyuncuların birikmiş alacakları için de iki maaşlarına tekabül eden 21 milyon TL'yi ödedi.

HARCAMALAR AZALDI
UEFA ile Finansal Fair-Play kapsamında anlaşma yapan , yaz transfer döneminde harcamalarına dikkat eden kulüplerin başında geliyor. Geçtiğimiz sezon 2 milyon 200 bin euro (14 milyon 764 bin TL) bonservis harcaması yapan yönetim, bu sezon bu rakamın altına düşecek. Yeni sezon öncesi yapılacak olan transferlere bordo-mavili kulüp, 2 milyon euro'dan (13 milyon 500 bin TL) yukarı bir harcama yapmayacak.

ZARAR DEĞİL KâR EDEN KULÜP
Fırtına, artık transferde zarar eden değil eden kulüplerden olma yolunda hızlı bir şekilde ilerliyor. Bunun en önemli sınavını ise geçtiğimiz sezon veren bordo-mavililer, takımdan ayrılan futbolculardan ise 9 milyon 590 bin euro gelir elde etmişti. Renklerine kattığı oyunculara ise 2 milyon 200 bin euro bonservis ödeyen bordo-mavili kulübün transfer politikası tamamen değişmişti.

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