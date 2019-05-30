İlk aday Rachid
Fırtına uzun zamandır izledikleri Faslı forvet Alioui için girişimlerde bulunmaya karar verdi.
Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezon Fransa'nın Nimes takımında forma giyen ancak sezon sonu itibariyle serbest kalan Faslı forvet Rachid Alioui'yi gündemine aldı. Sezon boyunca performansı yakından takip edilen Alioui'nin bonservisinin elinde olmasının Trabzonspor avantaj olarak görülmesinden dolayı transfer görüşmelerinin de başladığı ifade edildi. Geçtiğimiz sezon oynadığı 30 maçta sadece 5 gollük performans sergileyen milli oyuncunun, Süper Lig'e uygun bir forvet olduğuna kanaat getiren bordo-mavililer, bu transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmaya çalışacak. Bu arada 26 yaşında ve 1.86 boyunda olan Alioui'nin birçok kez Fransa'da canlı olarak da izlendiği öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı