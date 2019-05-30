30 Mayıs 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

İlk aday Rachid

İlk aday Rachid
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 30.05.2019

Fırtına uzun zamandır izledikleri Faslı forvet Alioui için girişimlerde bulunmaya karar verdi.

ekibi geçtiğimiz sezon Fransa'nın Nimes takımında forma giyen ancak sezon sonu itibariyle serbest kalan Faslı forvet Rachid Alioui'yi gündemine aldı. Sezon boyunca performansı yakından takip edilen Alioui'nin bonservisinin elinde olmasının avantaj olarak görülmesinden dolayı transfer görüşmelerinin de başladığı ifade edildi. Geçtiğimiz sezon oynadığı 30 maçta sadece 5 gollük performans sergileyen milli oyuncunun, Süper Lig'e uygun bir forvet olduğuna kanaat getiren bordo-mavililer, bu transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmaya çalışacak. Bu arada 26 yaşında ve 1.86 boyunda olan Alioui'nin birçok kez Fransa'da canlı olarak da izlendiği öğrenildi.

Trabzonspor'da Rodallega farkı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'da Rodallega'ya zam Trabzonspor'da Rodallega'ya zam
Trabzonspor'un siyah incisi Nwakaeme Trabzonspor'un siyah incisi Nwakaeme
Nokta atışı takviyeler Nokta atışı takviyeler
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör