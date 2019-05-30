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Şimdi moda Nijerya
Giriş Tarihi: 30.05.2019
Yönetimin transferdeki rotası Nijerya… Yönetim, Onazi’nin Trabzon şehri ile bütünleşmesi, Nwakaeme’nin kısa sürede uyum sağlaması nedeniyle ilk planda Nijeryalı oyuncuları markaja aldı.
Bu anlamda ilk olarak Sheva ile sözleşmesi biten Ogu ile temasa geçen bordo-mavililer, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Rizespor forması giyen merkez orta saha Azubuike ve stoper Awaziem için de hamle yaptı. 3 isim de Nijeryalı.
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