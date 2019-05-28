Trabzonspor'da Rodallega farkı
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu 63 puanla 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da, Kolombiyalı forvet Hugo Rodallega, istatistikleriyle öne çıktı.
Trabzonspor'da üçüncü sezonunu yaşayan Kolombiyalı oyuncu, en çok tercih edilen futbolcuların başında geldi.
Rodallega, sadece cezası nedeniyle bir karşılaşmada oynayamazken toplam 33 maçta 2 bin 683 dakika sahada kalarak en fazla süre alan oyuncu oldu.
Kolombiyalı forvetten sonra Filip Novak 29 maçta 2 bin 577 dakika ile ikinci sırada, kaptan Jose Sosa 29 maçta 2 bin 462 dakika ile üçüncü, Yusuf Yazıcı da 30 maçta 2 bin 345 dakika ile dördüncü sırada yer aldı.
En golcü Rodallega
Trabzonspor, sezonu 64 golle geride bırakırken en golcü oyuncu da Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega oldu.
Ligde 15 golü bulunan 33 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'da en golcü dönemini geçirdi. Rodallega'yı 10 golle Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme takip etti.
Ligin en centilmeni
Trabzonspor, ligde hiç kırmızı kart görmezken 64 sarı kartla ligin en centilmen takımı oldu.
Bordo-mavililerde, 11 sarı kart ile Yusuf Yazıcı en fazla kart gören oyuncu olurken bu oyuncuyu 6 sarı kart ile Joao Pereira takip etti.
Trabzonspor'da futbolcuların sezon istatistikleri şöyle:
|Futbolcu
|Maç
|Süre
|Sarı kart
|Kırmızı Kart
|Gol
|Hugo Rodallega
|33
|2683
|4
|-
|15
|Filip Novak
|29
|2577
|4
|-
|5
|Jose Sosa
|29
|2462
|2
|-
|5
|Yusuf Yazıcı
|30
|2345
|11
|-
|4
|Anthony Nwakaeme
|27
|2219
|1
|-
|10
|Abdülkadir Ömür
|29
|2206
|1
|-
|5
|Majid Hosseini
|25
|2038
|4
|-
|-
|Hüseyin Türkmen
|23
|2016
|2
|-
|-
|Zargo Toure
|27
|1985
|1
|-
|-
|Joao Pereira
|22
|1865
|6
|-
|-
|Uğurcan Çakır
|20
|1800
|2
|-
|-
|Caleb Ekuban
|29
|1450
|3
|-
|5
|Ogenyi Onazi
|16
|1305
|4
|-
|2
|Abdulkadir Parmak
|18
|1241
|4
|-
|2
|Onur Kıvrak
|12
|1080
|1
|-
|-
|Kamil Ahmet Çörekçi
|11
|921
|3
|-
|-
|Olcay Şahan
|19
|878
|2
|-
|2
|Vahid Amiri
|22
|681
|4
|-
|1
|Burak Yılmaz
|7
|547
|3
|-
|5
|Mustafa Akbaş
|4
|360
|-
|-
|-
|Juraj Kucka
|8
|339
|3
|-
|-
|Luis Ibanez
|5
|304
|1
|-
|-
|Arda Akbulut
|2
|180
|1
|-
|-
|Zeki Yavru
|1
|90
|-
|-
|-
|Batuhan Artarslan
|9
|70
|-
|-
|-
|Berkay Sefa Kara
|1
|10
|-
|-
|-
|Murat Cem Akpınar
|6
|8
|-
|-
|1
|Ali Osman Karnapoğlu
|1
|1
|-
|-
|-
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