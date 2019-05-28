28 Mayıs 2019, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Rodallega farkı

Trabzonspor'da Rodallega farkı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 28.05.2019

'de 2018-2019 sezonunu 63 puanla 4. sırada tamamlayan 'da, Kolombiyalı forvet , istatistikleriyle öne çıktı.

'da üçüncü sezonunu yaşayan Kolombiyalı oyuncu, en çok tercih edilen futbolcuların başında geldi.

Rodallega, sadece cezası nedeniyle bir karşılaşmada oynayamazken toplam 33 maçta 2 bin 683 dakika sahada kalarak en fazla süre alan oyuncu oldu.

Kolombiyalı forvetten sonra 29 maçta 2 bin 577 dakika ile ikinci sırada, kaptan 29 maçta 2 bin 462 dakika ile üçüncü, da 30 maçta 2 bin 345 dakika ile dördüncü sırada yer aldı.

En golcü Rodallega

Trabzonspor, sezonu 64 golle geride bırakırken en golcü oyuncu da Kolombiyalı futbolcu oldu.

Ligde 15 golü bulunan 33 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'da en golcü dönemini geçirdi. Rodallega'yı 10 golle Nijeryalı futbolcu takip etti.

Ligin en centilmeni

Trabzonspor, ligde hiç kırmızı kart görmezken 64 sarı kartla ligin en centilmen takımı oldu.

Bordo-mavililerde, 11 ile Yusuf Yazıcı en fazla kart gören oyuncu olurken bu oyuncuyu 6 sarı kart ile takip etti.

Trabzonspor'da futbolcuların sezon istatistikleri şöyle:

FutbolcuMaçSüreSarı kartKırmızı KartGol
Hugo Rodallega3326834-15
Filip Novak2925774-5
Jose Sosa2924622-5
Yusuf Yazıcı30234511-4
Anthony Nwakaeme2722191-10
Abdülkadir Ömür2922061-5
Majid Hosseini2520384--
Hüseyin Türkmen2320162--
Zargo Toure2719851--
Joao Pereira2218656--
Uğurcan Çakır2018002--
Caleb Ekuban2914503-5
Ogenyi Onazi1613054-2
Abdulkadir Parmak1812414-2
Onur Kıvrak1210801--
Kamil Ahmet Çörekçi119213--
Olcay Şahan198782-2
Vahid Amiri226814-1
Burak Yılmaz75473-5
Mustafa Akbaş4360---
Juraj Kucka83393--
Luis Ibanez53041--
Arda Akbulut21801--
Zeki Yavru190---
Batuhan Artarslan970---
Berkay Sefa Kara110---
Murat Cem Akpınar68--1
Ali Osman Karnapoğlu11---
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