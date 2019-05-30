30 Mayıs 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un siyah incisi Nwakaeme

Trabzonspor'un siyah incisi Nwakaeme
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 30.05.2019

Sezon başında Hapoel Beer Sheva'dan transfer edilen Nwakaeme, ligde 10 gol ve 10 asistlik performansı ile kendini aştı.

Tecrübeli oyuncu, lig performansları baz alındığında en iyi sezonunu geride bıraktı. Sheva'da geçen sezon ligde 10 gol, 7 asist, bir önceki sezon ise 11 gol, 6 asist ile oynayan başarılı futbolcu, kariyerinde daha önce hem gol hem de asist rakamlarında çift hanelere ulaşamamıştı. Skora en çok katkı yapan isim olan 30 yaşındaki oyuncu, 2004-05'in ardından Trabzonspor'da hem gol hem de asist sayısında çift hanelere ulaşan ilk oyuncu oldu. En son Fatih Tekke, 2004-05'te 31 gol, 13 asistlikle çift haneye ulaşmıştı.

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