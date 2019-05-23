23 Mayıs 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor sezonu yenilgisiz kapatmak istiyor

Trabzonspor sezonu yenilgisiz kapatmak istiyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.05.2019

'in son haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak olan , 11 maçlık yenilmezlik serisini sürdürerek sezonu kapatmak istiyor.

Ligde yarın deplasmanda 'un konuğu olacak , yenilmezlik serisini 12 maça çıkarmayı hedefliyor. Bu sezon 'yi Avrupa'da temsil etmeye hazırlanan bordo-mavililer rakibi karşısında alacağı 3 puanla, üçüncülük koltuğu için 'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Bordo-mavililer 'de oynadığı son 11 maçta yenilgi yüzü görmedi. Söz konusu maçlarda 8 galibiyet alan bordo-mavililer, 3 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

DEPLASMANDA 102 GÜNDÜR YENİLMİYOR
Trabzonspor, deplasmanda son mağlubiyetini 10 Şubat 2019'da 'a karşı 3-1'lik sonuçla aldı. Söz konusu maçın ardından bordo-mavililer dış sahada oynadığı oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Son deplasman maçında ile 2-2 berabere kalan ekibi, 102 gündür dış sahada maç kaybetmiyor. Bordo-mavililer, dış sahada bu sezon oynadığı 16 müsabakada 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Attığı 22 gole karşılık ise kalesinde 22 gol gördü. Dış sahada 21 puan toplayan bordo-mavililer deplasman puan sıralamasında ise 4. basamakta yer aldı.

RODALLEGA DEPLASMANDA EN ÇOK GOL ATAN İSİM OLDU
Trabzonspor'un bu sezon deplasmanda kaydettiği 22 golün 9'u takımın bu sezon gol yükünü çeken ve Nwakaeme ikilisinden geldi. Deplasmanda Hugo Rodallega 5 gol atarken, Nwakaeme de 4 kez fileleri havalandırdı. İkiliyi 2'şer golle Novak, Sosa ve Abdulkadir Parmak takip etti. Ligin ilk yarısında Trabzonspor forması giyen da bordo-mavili takımla deplasmanda 2 gol atmıştı. Ekuban, Abdulkadir Ömür, ve Amiri ise dış sahada birer gol atan oyuncular oldu. 1 golü ise Trabzonspor'un deplasmanda 'yi 3-1 mağlup ettiği maçta Kadu kendi kalesine yolladı.

MUHTEMEL İLK 11
Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya, "Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Filip Novak, Abdulkadir Parmak, , Yusuf Yazıcı, Anthony Nwakaeme, Abdülkadir Ömür ve Hugo Rodallega" şeklinde çıkması bekleniyor.

Trabzonspor taraftarından Başkan Erdoğan'a teşekkür

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