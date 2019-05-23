Trabzonspor sezonu yenilgisiz kapatmak istiyor

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 11 maçlık yenilmezlik serisini sürdürerek sezonu kapatmak istiyor.

Ligde yarın deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu olacak Trabzonspor, yenilmezlik serisini 12 maça çıkarmayı hedefliyor. Bu sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmeye hazırlanan bordo-mavililer rakibi karşısında alacağı 3 puanla, üçüncülük koltuğu için Beşiktaş'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Bordo-mavililer Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 11 maçta yenilgi yüzü görmedi. Söz konusu maçlarda 8 galibiyet alan bordo-mavililer, 3 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.



DEPLASMANDA 102 GÜNDÜR YENİLMİYOR

Trabzonspor, deplasmanda son mağlubiyetini 10 Şubat 2019'da Galatasaray'a karşı 3-1'lik sonuçla aldı. Söz konusu maçın ardından bordo-mavililer dış sahada oynadığı oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Son deplasman maçında Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Karadeniz ekibi, 102 gündür dış sahada maç kaybetmiyor. Bordo-mavililer, dış sahada bu sezon oynadığı 16 müsabakada 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Attığı 22 gole karşılık ise kalesinde 22 gol gördü. Dış sahada 21 puan toplayan bordo-mavililer deplasman puan sıralamasında ise 4. basamakta yer aldı.



RODALLEGA DEPLASMANDA EN ÇOK GOL ATAN İSİM OLDU

Trabzonspor'un bu sezon deplasmanda kaydettiği 22 golün 9'u takımın bu sezon gol yükünü çeken Hugo Rodallega ve Nwakaeme ikilisinden geldi. Deplasmanda Hugo Rodallega 5 gol atarken, Nwakaeme de 4 kez fileleri havalandırdı. İkiliyi 2'şer golle Novak, Sosa ve Abdulkadir Parmak takip etti. Ligin ilk yarısında Trabzonspor forması giyen Burak Yılmaz da bordo-mavili takımla deplasmanda 2 gol atmıştı. Ekuban, Abdulkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Amiri ise dış sahada birer gol atan oyuncular oldu. 1 golü ise Trabzonspor'un deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta Kadu kendi kalesine yolladı.



MUHTEMEL İLK 11

Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya, "Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Filip Novak, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Yusuf Yazıcı, Anthony Nwakaeme, Abdülkadir Ömür ve Hugo Rodallega" şeklinde çıkması bekleniyor.