22 Mayıs 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor taraftarından Başkan Erdoğan'a teşekkür

Trabzonspor taraftarından Başkan Erdoğan'a teşekkür
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 22.05.2019

taraftar gruplarından Trabzonlu Gençler, ile yaşanan süreçte bordo-mavili kulübe destek olan 'a teşekkür etti.

Trabzon Meydan Parkı'nda toplanan Trabzonlu Gençler, açtıkları pankart ile 'un ile yaşadığı süreçte bordo-mavili kulübe destek olan 'a teşekkür etti. Grup adına açıklama metnini okuyan Adem Sögüt, "Trabzonspor, 2016 yılılında UEFA'nın anlaşması kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle şartlı olarak disiplin yaptırımı önerisiyle UEFA kontrol organı (CFCB) tarafından şartlı olarak disiplin yaptırımı önerisiyle CFCB yargı dairesine sevk edilmiş ve Avrupa kupalarından men cezasıyla karşı karşıya kalmıştır. Trabzonspor gibi 52 yıllık geçmişe sahip bir futbol kulübünün Avrupa kupalarına katılamaması hem Trabzonlu hemşehrilerimizi derinden üzecekti hem de Türk futbolu açısından büyük bir kayıp olacaktı. Trabzonspor'un Avrupa kupaları önündeki engel Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesi ile artık aşılmıştır. Trabzonlu Gençler gurubu olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Trabzon'umuza ve Trabzonspor'umuza verdiği değer için şükranlarımızı sunuyor, Avrupa kupalarında ülkemizi temsil edecek olan Trabzonspor'umuza başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan devreye girdi Trabzonspor Avrupa'ya gidiyor!

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