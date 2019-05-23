23 Mayıs 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor Kamil Ahmet Çörekçi'yle 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Trabzonspor'dan 2 yıllık imza!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.05.2019

Trabzonspor’da sözleşmesi sona eren için harekete geçildi ve oyuncu ile 2 yıllık yeni imzalandığını resmi açıklandı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ile yola devam kararı alındı. Bu sezon sakatlıklarla boğuşan ligde 11 maça çıkabilen 923 dakika forma şansı bulurken gol veya asist yapma başarısı gösteremedi.

Karaman'ın oyuncuyla ilgili olumlu rapor verdi. Trabzonspor'da harekete geçerek Kamil ile 2 yıllık yeni imzalandığını açıkladı.

Sözleşmesi sona erecek olan Kamil Ahmet, Trabzonspor'da devam etmek istediğini açıklamıştı.

Trabzonspor resmi yapılan açıklamada; "Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla, futbolcumuz Kamil Ahmet Çörekçi'ye 'nde imza töreni düzenlendi. Futbol Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde uzatma opsiyonu kulübümüzde olmak şartıyla Kamil Ahmet Çörekçi'yle 2 yıllık sözleşme imzalandı." denildi.

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