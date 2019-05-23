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Rodallega kalıyor
Giriş Tarihi: 23.05.2019
Trabzonspor'un başarılı forveti Rodallega, takımda kalacak.
Fırtına'nın forveti Rodallega, takımda kalacak. Aldığı ücrette indirim istenen ama buna yanaşmayan 33 yaşındaki golcünün, yönetim ile teknik heyetin ısrarı sonucunda kararını değiştiği ve "Kalabilirim" dediği öğrenildi. Rodallega ile Rizespor maçı sonrası bir görüşme daha yapılacak.
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