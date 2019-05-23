23 Mayıs 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Rodallega kalıyor

Rodallega kalıyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.05.2019

'un başarılı forveti , takımda kalacak.

Fırtına'nın forveti , takımda kalacak. Aldığı ücrette indirim istenen ama buna yanaşmayan 33 yaşındaki golcünün, yönetim ile teknik heyetin ısrarı sonucunda kararını değiştiği ve "Kalabilirim" dediği öğrenildi. Rodallega ile Rizespor maçı sonrası bir görüşme daha yapılacak.

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