Sürekli “Trabzon benim evim” diyen Kafkas bir kuruş bile indirim yapmazken; Rıza Çalımbay ve Olcay Şahan’ın fedakarlıkları “Hangisi Trabzonlu” dedirtti

Her fırsatta "Trabzonluyum, burası benim evim" diyen Tolunay Kafkas, ekonomik olarak tarihinin en zor günlerini yaşayan Trabzonspor'dan kazandığı tazminatla ilgili kendisinden istenen tüm indirim ve yapılandırma taleplerini reddetti. Trabzonspor yönetimiyle yaptığı görüşmelerde "Eşimi ve kayınpederimi aşamıyorum. Onların Trabzonspor ile görülecek hesapları varmış" gerekçelerini öne süren Kafkas'a 9 milyon 222 bin TL tazminatı, 170 bin TL yargılama ve avukatlık gideri kuruşu kuruşuna ödendi. Hal böyleyken Fırtına'nın eski teknik direktörü Rıza Çalımbay kazandığı davadan doğan alacağı için yönetimden gelen "Paranızı şu gün ödeyelim, senet de verelim" teklifini geri çevirip, "Ben Trabzonspor'dan senet almam, söz yeterlidir" derken, Trabzonlu olmayan Olcay Şahan daha bir ay önce sözleşmesinde 1 milyon euro indirime giderken, Tolunay Kafkas'ın bu şekilde davranması "Kim Trabzonlu?" sorusunu akıllara getirdi.



KARARI YARGITAY ONADI



Ekonomik zorluklarla mücadele eden bordomavili camiaya bir darbe de her fırsatta "Ben Trabzonluyum, burası benim evim" diyen, Şubat-Haziran 2013 tarihleri arasında Trabzonspor'da teknik direktör olarak görev yapan Tolunay Kafkas'tan geldi. Sadri Şener döneminde 3,5 yıllık anlaşmayla göreve başlayan, ardından başkanlık koltuğuna oturan İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından sözleşmesi feshedilen Tolunay Kafkas, ileriye dönük 3 yıllık hak edişini alabilmek için mahkemeye gitti. Yerel mahkemede sonuçlanan dava, Yargıtay tarafından da onanınca Trabzonspor, 9 milyon 222 bin TL ödemeye mahkûm edildi.

'EŞİM BANA İZİN VERMİYOR!'



Trabzonspor, Kafkas'ın tazminatının UEFA Kulüp Lisansı ve Ulusal Lisansa engel borç olması nedeniyle kendisinden kolaylık istedi. Lisansa engel borcu fırsat bilen Tolunay Kafkas kendisine defaatle yapılan yapılandırma ve indirim taleplerini reddetti, parasının tamamını kuruşu kuruşuna istedi. Bunu da "Eşimi ve kayınpederimi aşamıyorum. Onların Trabzonspor ile görülecek hesapları varmış" gerekçesine dayandırdı. Trabzonspor bir türlü anlaşmaya varamadığı Kafkas'a avukatlık ücreti ve yargılama giderleri de dahil yaklaşık 9,5 milyon lirayı ödedi.



ÇALIMBAY'DAN ADAMLIK DERSİ



Kulübün 'borçsuzluk' kâğıdı alması için sürdürdüğü görüşmelerde futbolcular, kulüpler ve menajerlerin neredeyse tamamı kolaylık sağladı. Aralarında Juraj Kucka ve Uğur Demirok gibi çok sayıda futbolcu alacaklarıyla ilgili her türlü kolaylığı ve yeniden yapılandırmayı kabul ederken, Milan Kulübü de taksitlerde erteleme yaptı. Bunun yanında Trabzonspor'un eski teknik direktörü Rıza Çalımbay kazandığı davadan doğan alacağı için yönetimden gelen "Paranızı şu gün ödeyelim, senet de verelim" teklifini geri çevirip, "Ben Trabzonspor'dan senet almam, söz yeterlidir" yanıtını verdi. Trabzonlu olmayan Olcay Şahan ise daha bir ay önce sözleşmesinde 1 milyon euro indirime gitti. Kafkas'ın bu şekilde davranmasına taraftarlar büyük tepki gösterirken, kendisine "Kim Trabzonlu?" sorusunu yönelttiler.

ARKADAŞI FERAGAT ETMİŞTİ



Kendisiyle aynı dönem Trabzonspor forması giyen ve daha sonra bordo-mavili camiada görev yapan isimler ise Tolunay Kafkas'ın aksine örnek davranışlar sergilediler. 2015 yılında göreve gelen ve sözleşmesi feshedilen Şota, Trabzonspor'daki alacaklarından feragat ederken, sezon başında teknik direktörlük görevine gelen Ünal Karaman ise kulübün içinde bulunduğu şartları göz önünde bulundurarak boş sözleşmeye imza attı, yönetimin belirlediği 150 bin TL maaşla çalışmayı kabul etti.



SÖZLEŞMEYİ İMZALAMIYORDU



Edinilen bilgilere göre Tolunay Kafkas, Trabzonspor'da teknik direktör olarak sözleşme imzalayacağı dönemde ilgili tazminat maddesini olmadan sözleşme imzalamayı reddetti. Bordo-mavili kulüpte imza töreni düzenleneceği esnada, "Sözleşmede tazminat maddesi yoksa imzalamam" diyerek törene çıkmayı reddeden Kafkas, dönemin yöneticileri tarafından zorlukla ikna edilerek imza törenine katıldı.