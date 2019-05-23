23 Mayıs 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

İkisi de devam edecek

İkisi de devam edecek
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.05.2019

Yönetim, birçok kulübün izlediği Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü takımda tutmak istiyor.

Yönetim, birçok kulübün izlediği Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü takımda tutmak istiyor. Başkan Ağaoğlu, "Avrupa'nın en üst kulüpleri takip ediyor ancak resmi teklif gelmedi. Biz de iki oyuncumuza devam etmek istiyoruz. İkisini de kadroda tutacağız. Ayrıca Kamil Ahmet ile de sözleşme yeniledik. O da takımda kalmaya devam edecek" dedi.

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