23 Mayıs 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
İkisi de devam edecek
Giriş Tarihi: 23.05.2019
Yönetim, birçok kulübün izlediği Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü takımda tutmak istiyor.
Yönetim, birçok kulübün izlediği Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü takımda tutmak istiyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Avrupa'nın en üst kulüpleri takip ediyor ancak resmi teklif gelmedi. Biz de iki oyuncumuza devam etmek istiyoruz. İkisini de kadroda tutacağız. Ayrıca Kamil Ahmet ile de sözleşme yeniledik. O da takımda kalmaya devam edecek" dedi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı