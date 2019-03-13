13 Mart 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Şifre: Hızlı pas

Şifre: Hızlı pas
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 13.03.2019 Giriş Tarihi: 13.03.2019

Karaman, “Hızlı pas oyun bütünlüğümüz için çok önemli. Topu ayağınızda tutmayın” dedi.

, cumartesi günkü maçının hazırlıklarını sürdürdü. yönetiminde taktik ağırlıklı bir çalışma yapıldı. Oyuncularını sürekli olarak uyaran 52 yaşındaki hoca, özellikle pas vurgusu yaptı. Bordo-mavili teknik adam, sezon başından itibaren rakiplere saygı duyarak oynadıklarını belirterek, "Hızlı pas oyun bütünlüğümüz açısından çok önemli. Hatta bizim oyun mantalitemiz bu. Topu ayağınızda fazla tutmadan takım arkadaşınızla buluşturup organizasyonları yapmalısınız. Bunu başardığımız takdirde sonuçlar hep istediğimiz gibi oluyor" dedi.
Ünal Karaman'dan Yusuf Yazıcı'ya destek

ÖLENE KADAR TRABZONSPOR

Dün antrenmanı Abdullah Fazıl Ağanoğlu ve Boztepe İlkokulu öğrencileri ziyaret ederek, futbolcularla bir araya geldiler. Teknik direktör Ünal Karaman'a çiçek veren ve oyuncularla birlikte hatıra fotoğrafı çekilen çocukların hazırladıkları dövizler ise dikkat çekti. "Kazanana kadar değil, ölene kadar Trabzonspor", "Bu fırtınayı dindiremezsiniz, biz susarız adımız kalır" yazan dövizlerle idmana gelen miniklere Karaman teşekkür etti.



HÜSEYİN: SERİ PEŞİNDEYİZ

Genç stoper Hüseyin Türkmen, Erzurumspor maçını kazanıp galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi. Hüseyin, Akhisar karşısında aldıkları galibiyetle Avrupa iddialarını güçlendirdiklerini belirterek, "Erzurumspor da Akhisar gibi tehlike hattında. Biz Avrupa yolunda yara almak istemiyoruz. O nedenle 90 dakika mücadele ederek galip geleceğiz" dedi.

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