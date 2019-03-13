Şifre: Hızlı pas
Karaman, “Hızlı pas oyun bütünlüğümüz için çok önemli. Topu ayağınızda tutmayın” dedi.
ÖLENE KADAR TRABZONSPOR
Dün antrenmanı Abdullah Fazıl Ağanoğlu ve Boztepe İlkokulu öğrencileri ziyaret ederek, futbolcularla bir araya geldiler. Teknik direktör Ünal Karaman'a çiçek veren ve oyuncularla birlikte hatıra fotoğrafı çekilen çocukların hazırladıkları dövizler ise dikkat çekti. "Kazanana kadar değil, ölene kadar Trabzonspor", "Bu fırtınayı dindiremezsiniz, biz susarız adımız kalır" yazan dövizlerle idmana gelen miniklere Karaman teşekkür etti.
HÜSEYİN: SERİ PEŞİNDEYİZ
Genç stoper Hüseyin Türkmen, Erzurumspor maçını kazanıp galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi. Hüseyin, Akhisar karşısında aldıkları galibiyetle Avrupa iddialarını güçlendirdiklerini belirterek, "Erzurumspor da Akhisar gibi tehlike hattında. Biz Avrupa yolunda yara almak istemiyoruz. O nedenle 90 dakika mücadele ederek galip geleceğiz" dedi.
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