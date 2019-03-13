13 Mart 2019, Çarşamba
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YUSUF YAZICI: Kalçasından yaşadığı sakatlık nedeniyle dinlendiriliyor. Cezası nedeniyle Erzurum maçında forma giyemeyecek.
PEREIRA: Ayağındaki kırık nedeniyle uzun süredir tedavisi devam eden 34 yaşındaki sağ bek oyuncusu Portekiz'e gittiği ve burada kontrollerden geçeceği öğrenildi.
A. ÖMÜR: Sağ topuğunda yaralanma meydana gelen Abdülkadir Ömür'ün tedavisinin devam ettiği ancak Erzurumspor maçında oynama ihtimalinin son derece düşük olduğu belirtildi.
SOSA: Bordo-mavili takımın Akhisarspor ile oynadığı maçta darbe alan kaptan ile uzun süredir sakat olan Tayyip Ebrar'ın tedavileri salonda devam ediyor.
KAMİL: Akhisarspor maçında sakat olmasına rağmen iğneyle oynayan Kamil Ahmet Çörekçi'nin de tedavisinin sürdüğü ifade edildi.
İKİ ŞOK DAHA YAŞANDI
Sakatlıklarla boğuşan Trabzonspor dün iki şok daha yaşadı, forforvet Rodallega ve stoper Hosseini idmanı bitiremedi. Omzunda ağrı hisseden Rodallega'nın kontrol amaçlı olarak antrenmandan ayrılmasına izin verildi. Sol arka adalesinden darbe alan Hosseini de riske edilmedi ve çalışmadan ayrıldı. İranlı savunmacının eski sakatlığının nüksetmesinden korkulsa da daha sonra iki ismin sakatlıklarının ciddi olmadığı belirtildi.
Fırtına'da milli tedavi
Giriş Tarihi: 13.03.2019
Karadeniz ekibinin 8 sakat oyuncusu, 20 günlük aranın ardından iyileşerek takıma dönecek. Bu rahatlama yeni sakatlıkların önlenmesini sağlayacak.
Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Trabzonspor, revire dönmüş durumda. Kısıtlı kadro nedeniyle sürekli aynı oyuncuların forma giymesi sakatlıkları tetikliyor, her geçen gün yeni bir isim bu kaderi yaşıyor. Erzurum maçı sonrası lige verilecek 20 günlük milli ara, sakatların dönmesi için önemli bir fırsat olacak. Bordo-mavili takımın dün antrenmanına 6 oyuncu sakatlığı nedeniyle katılmadı. İşte o isimler ve son durumları...
YUSUF YAZICI: Kalçasından yaşadığı sakatlık nedeniyle dinlendiriliyor. Cezası nedeniyle Erzurum maçında forma giyemeyecek.
PEREIRA: Ayağındaki kırık nedeniyle uzun süredir tedavisi devam eden 34 yaşındaki sağ bek oyuncusu Portekiz'e gittiği ve burada kontrollerden geçeceği öğrenildi.
A. ÖMÜR: Sağ topuğunda yaralanma meydana gelen Abdülkadir Ömür'ün tedavisinin devam ettiği ancak Erzurumspor maçında oynama ihtimalinin son derece düşük olduğu belirtildi.
SOSA: Bordo-mavili takımın Akhisarspor ile oynadığı maçta darbe alan kaptan ile uzun süredir sakat olan Tayyip Ebrar'ın tedavileri salonda devam ediyor.
KAMİL: Akhisarspor maçında sakat olmasına rağmen iğneyle oynayan Kamil Ahmet Çörekçi'nin de tedavisinin sürdüğü ifade edildi.
İKİ ŞOK DAHA YAŞANDI
Sakatlıklarla boğuşan Trabzonspor dün iki şok daha yaşadı, forforvet Rodallega ve stoper Hosseini idmanı bitiremedi. Omzunda ağrı hisseden Rodallega'nın kontrol amaçlı olarak antrenmandan ayrılmasına izin verildi. Sol arka adalesinden darbe alan Hosseini de riske edilmedi ve çalışmadan ayrıldı. İranlı savunmacının eski sakatlığının nüksetmesinden korkulsa da daha sonra iki ismin sakatlıklarının ciddi olmadığı belirtildi.
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