12 Mart 2019, Salı
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Ünal Karaman'dan Yusuf Yazıcı'ya destek
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Akhisarspor maçında protesto edilen Yusuf Yazıcı'ya destek verdi.
11.03.2019
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