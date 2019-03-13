13 Mart 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Evinin kralı

Evinin kralı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.03.2019

'de 40 puanla 4. sırada yer alan , son sezonlardaki en iyi iç saha performanslarından birini gösteriyor.

Bordo-mavililer, evinde 13 maçın 8'inden galibiyetle ayrıldı. Rakipleri ile 2 kez berabere kalan ekibi, 3 karşılaşmayı ise kaybetti. Fırtına, bu periyotta 26 puan toplayarak, son 4 sezonda en iyi iç saha performansını gösterdi. , 2017-18'de 23, 2016-17'de 21, 2015-16'da 23 puan elde etmişti. Karadeniz ekibi, iç sahada en son 2014-15'te 13 hafta sonunda 30 ile en fazla puan topladığı dönemi yaşamıştı.
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