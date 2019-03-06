SON DAKİKA: Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi

Son dakika haberine göre, Trabzonspor’da ikinci yarının başlamasıyla birlikte kadro dışı bırakılan ve bordo-mavililerde 7 maçtır oynamayan Olcay Şahan affedildi.

Olcay Şahan, ücretinde indirim yapıp, sezon sonu istenmemesi halinde bonservis ücretsiz alacaklarında fedakarlık yapmayı kabul etmişti. Trabzonspor yönetimi de Olcay'ın bu tavrına olumlu yaklaşarak oyuncuyu affetti. Olcay Şahan'ın bundan sonra takımla birlikte çalışması bekleniyor.

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