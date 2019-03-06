06 Mart 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

SON DAKİKA: Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi

Olcay Şahan'da flaş karar!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 Giriş Tarihi: 06.03.2019

Son dakika haberine göre, ’da ikinci yarının başlamasıyla birlikte kadro dışı bırakılan ve bordo-mavililerde 7 maçtır oynamayan affedildi.

, ücretinde indirim yapıp, sezon sonu istenmemesi halinde bonservis ücretsiz alacaklarında fedakarlık yapmayı kabul etmişti. yönetimi de Olcay'ın bu tavrına olumlu yaklaşarak oyuncuyu affetti. Olcay Şahan'ın bundan sonra takımla birlikte çalışması bekleniyor.

Trabzonspor'a Onur Kıvrak şoku!

Detaylar geliyor...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Sakatlar dönüyor Sakatlar dönüyor
Düşünmemiz gerek Düşünmemiz gerek
Olcay ile ikinci görüşme Olcay ile ikinci görüşme
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör