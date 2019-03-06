06 Mart 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Sakatlar dönüyor

Sakatlar dönüyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.03.2019

bu sezon sakatlıklardan bir türlü başını kurtaramazken, sakatlar önümüzdeki haftalarda takıma katılmayı amaçlıyor.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir oynamayan Pereira'nın maçında takımındaki yerini alacağı, Abdülkadir Ömür'in ise Erzurumspor müsabakasında forma giyebileceği belirtildi. İki oyuncu da oynamak için çok sabırsız.
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