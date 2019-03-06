06 Mart 2019, Çarşamba
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Sakatlar dönüyor
Giriş Tarihi: 05.03.2019
Trabzonspor bu sezon sakatlıklardan bir türlü başını kurtaramazken, sakatlar önümüzdeki haftalarda takıma katılmayı amaçlıyor.
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir oynamayan Pereira'nın Antalyaspor maçında takımındaki yerini alacağı, Abdülkadir Ömür'in ise Erzurumspor müsabakasında forma giyebileceği belirtildi. İki oyuncu da oynamak için çok sabırsız.
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