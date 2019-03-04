Trabzonspor'a Onur Kıvrak şoku!
Devre arasında sözleşmesini feshedip, futbolu bıraktığını söyleyen Onur Kıvrak ile ödeme planında anlaşılmıştı. Ancak tecrübeli eldiven parasının tamamını tek seferde istedi
Trabzonspor'un ilk yarıda oynadığı ve 5-0 kaybettiği Y.Malatya maçının ardından Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz kadro dışı bırakılmıştı. Devre arasında Burak, Beşiktaş'ın yolunu tutarken, Onur'un sözleşmesi feshedilmişti. Tecrübeli eldiven de futbolu bıraktığını açıklamıştı. Onur ve Trabzonspor karşılıklı anlaşmış, oyuncunun kontratını fesh edilmişti. Buna göre usta kalecinin alacağı olan 3 milyon 150 bin euro'nun 500 binlik kısmı nakit ödenecekti. Kalan bölümü de vadelere bölünmüştü. Ancak Onur şaşırtan bir hamlede bulundu. Tecrübeli kaleci, parasının tamamını alabilmek için Trabzonspor'u UÇK'ya şikayet etti.
Islak imza kozu var
Bordo-mavili kulüp, Onur Kıvrak'ın UÇK'ya yaptığı başvuruya karşı savunmasını kısa sürede hazırladı. Yönetimin elini güçlendiren, Onur'un sözleşmesi fesh edilirken yapılan ıslak imzalı anlaşma. Karadeniz Fırtınası, UÇK'ya bu ıslak imzalı belgeyi sunacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı