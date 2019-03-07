07 Mart 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Olcay Şahan affedildi!

Trabzonspor'da Olcay Şahan kararı
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 07.03.2019 Giriş Tarihi: 07.03.2019

31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu 1 milyon 700 bin euro’luk ücretinde 650 bin euro indirim yaptı. Olcay artık A takımla idmanlara çıkacak.

Devre arası kampı öncesi kadro dışı bırakılan iki aylık bir sürenin ardından affedildi. Geçtiğimiz günlerde bordo-mavili yöneticiler ile bir görüşme yapan Olcay Şahan 1 milyon 700 bin euro'luk yıllık ücretinde 650 bin euro'luk indirime gitmeyi kabul etti. Bunun üzerine yönetim de ile görüşerek oyuncunun affedilmesini talep etti. Teknik heyet tarafından da uygun bulunan bu talep sonrası 31 yaşındaki sağ kanadın yeniden A takımla idmanlara çıkmasına karar verildi. Bu arada Şahan'ın ücretinde yaptığı indirime karşılık olarak sezon sonunda başka bir takıma transfer olması durumunda kolaylık istediği ve bunun kabul edildiği belirtildi. Bu sezon 12 maça çıkan tecrübeli oyuncu 1 gol attı, 2 de asist yaptı.Geçtiğimiz günlerde bordo-mavili yöneticiler ile bir görüşme yapan Olcay Şahan 1 milyon 700 bin euro'luk yıllık ücretinde 650 bin euro'luk indirime gitmeyi kabul etti. Bunun üzerine yönetim de Ünal Karaman ile görüşerek oyuncunun affedilmesini talep etti. Teknik heyet tarafından da uygun bulunan bu talep sonrası 31 yaşındaki sağ kanadın yeniden A takımla idmanlara çıkmasına karar verildi. Bu arada Şahan'ın ücretinde yaptığı indirime karşılık olarak sezon sonunda başka bir takıma transfer olması durumunda kolaylık istediği ve bunun kabul edildiği belirtildi. Bu sezon 12 maça çıkan tecrübeli oyuncu 1 gol attı, 2 de asist yaptı.
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