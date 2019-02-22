22 Şubat 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Ahmet Ağaoğlu: "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı"

Bu galibiyete ihtiyacımız vardı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 22.02.2019

Kulübü Başkanı , biten maçı sonrası A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor UEFA'ya gidiyor: "Ceza almamak için uğraşacağız..."

"Güzel bir maç oldu. Dar kadronun sıkıntıları. Alanya maçı bize yakışmamıştı. İyi bir galibiyet oldu ve buna ihtiyacımız vardı. Farklı nedenlerden dolayı 2. yarıya iyi başlayamadık. Almış sonuçlar takımın oyununun karşılığı değildi. 1-2 tane maç var ki herkes biliyor 'nin gözünün önünde olumsuzluklar yaşadık. Hepsi bir tarafa Alanya maçı bize hiç yakışmamıştı. Bizle alakası olmayan bir maçtı. Hemen akabinde maçını kazanmamız akıllı oynayarak kazanmamız 'lik galibiyeti getirdi."

Penaltı pozisyonu hakkında...

Yeminle görmedim pozisyonu. Onun için bir şey söyleyemeyeceğim. Göztepeli oyuncunun bizim oyuncunun arasında sıkıştığını gördüm. Ama sonuçta verilmiş bir karar ve atılmış bir penaltı var. Hemen 2 dakika sonra 2. golü atmamız tekrar oyun bizim hakimiyetimize geçti. Penaltı oyunun gidişatını değiştirmedi.

Gerçek bundan çok daha fazlası. Ne şartlarda mücadele ettiğimizi biliyorsunuz. Altyapıdan 3 oyuncu girdi maça. 5-6 altyapı oyuncumuzla Trabzonsporlu Sosa, Rodallega, Novak, Ekuban, Anthony ile yola devam ediyoruz.

Ümraniyespor maçıyla ilgili...

Çok önemli bizim için maç. Kupada finale kadar yürümemiz lazım. Ümraniye maçı asla hafife alınmaması lazım. 1. ligde takımların neler yaptığını görüyoruz ve özellikle kupa maçları çok enteresan maçlardır.

Dünyanın neresinde olursa olsun 2.lig ve 1. lig takımlarının takımlarına kök söktürdüğünü görebiliyoruz. Onun için bu kupa maçı bizim için çok önemli.

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