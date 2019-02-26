26 Şubat 2019, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı şoku!

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı şoku!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 Giriş Tarihi: 26.02.2019

çeyrek final ikinci maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 47. dakikasında adele sakatlığı yaşayan ve sekerek kenara gelen , oyuna devam edemedi.

çeyrek finalinde Ümraniyespor'la karşılaşan 'da şoku yaşanıyor.

47. dakikada sekerek kenara gelen Yusuf Yazıcı oyuna devam edemedi. Adele sakatlığı yaşayan Yusuf Yazıcı'nın yerine Batuhan Artarslan girdi.

Yusuf Yazıcı sakatlandı! İşte o anlar...

Haftasonu 'ya konuk olan Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın durumu yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

İlk yarı Uğurcan korkuttu

Karşılaşmanın ilk yarısında hafif sakatlık yaşayan Uğurcan, sağlık ekibinin müdahelesinin ardından oyuna geri döndü.

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