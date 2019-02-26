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Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı şoku!
Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 Giriş Tarihi: 26.02.2019
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Ümraniyespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 47. dakikasında adele sakatlığı yaşayan ve sekerek kenara gelen Yusuf Yazıcı, oyuna devam edemedi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ümraniyespor'la karşılaşan Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı şoku yaşanıyor.
47. dakikada sekerek kenara gelen Yusuf Yazıcı oyuna devam edemedi. Adele sakatlığı yaşayan Yusuf Yazıcı'nın yerine Batuhan Artarslan girdi.
Haftasonu Kasımpaşa'ya konuk olan Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın durumu yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.
İlk yarı Uğurcan korkuttu
Karşılaşmanın ilk yarısında hafif sakatlık yaşayan Uğurcan, sağlık ekibinin müdahelesinin ardından oyuna geri döndü.
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