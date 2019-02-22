Ünal Karaman: "Gençler daha yolun başında"
Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor’un deplasmanda Göztepe’yi yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, “Genç oyuncularımıza şans vermeye devam edeceğiz. Onlar da oldum demeyip çalışmaya devam edecekler” dedi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, "Göztepe taraftarına teşekkür ediyorum. Oynayanı ve kazananı centilmence alkışladılar. Aldığımız galibiyet kadar anlamlı bir hareketti. Oyuncularımız zor bir dönemden geçiyor. Sayısız az genç bir oyuncu grupla mücadele ediyoruz. Her imkan bir imtihan her imtihan da bir imkandır. Biz de bu kardeşlerimize imkan verdik. Oldum demeyecekler çünkü daha yolun başındalar. Çok çalışıp mücadele edecekler. Biz de onları alkışlayacağız. Bugün kazandığımız için mutluyuz. En kısa sürede yaralarımızı sarıp salı günü kupada turu geçmek istiyoruz" dedi.
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