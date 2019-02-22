22 Şubat 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Ünal Karaman: "Gençler daha yolun başında"

Ünal Karaman: Gençler daha yolun başında
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 22.02.2019

’de Trabzonspor’un deplasmanda ’yi yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü , “Genç oyuncularımıza şans vermeye devam edeceğiz. Onlar da oldum demeyip çalışmaya devam edecekler” dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, " taraftarına teşekkür ediyorum. Oynayanı ve kazananı centilmence alkışladılar. Aldığımız galibiyet kadar anlamlı bir hareketti. Oyuncularımız zor bir dönemden geçiyor. Sayısız az genç bir oyuncu grupla mücadele ediyoruz. Her imkan bir imtihan her imtihan da bir imkandır. Biz de bu kardeşlerimize imkan verdik. Oldum demeyecekler çünkü daha yolun başındalar. Çok çalışıp mücadele edecekler. Biz de onları alkışlayacağız. Bugün kazandığımız için mutluyuz. En kısa sürede yaralarımızı sarıp salı günü kupada turu geçmek istiyoruz" dedi.

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