Trabzonspor'da düşüşün 8 nedeni

İlk yarıyı lider Başakşehir’in 6 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fırtına, ikinci yarıda ise 5 maçta sadece bir kez kazanabildi. Peki neden böyle oldu, takımı ne etkiledi?

Toto Süper Lig'in ilk yarısının son bölümünde yakaladığı çıkışla devreyi lider Başakşehir'in ardından ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor, ikinci yarıda oynadığı 5 maçta 1 kez galip geldi, 1 beraberlik aldı ve 3 kez kaybetti. Altıncı sıraya kadar gerileyen bordomavililerde yaşanan düşüşün bazı nedenleri ise şu şekilde:

SERİ SAKATLIKLAR



1 Özellikle sezonun ilk yarısının son haftalarında ve ikinci yarının hemen başında yaşanan sakatlıklar kadro derinliğini azalttı. Bordo- mavililerde sırasıyla Onazi, Sosa, Toure, Pereira, Novak ve Uğurcan sakatlık yaşadı. İlk 11'in önemli isimleri arasında yer alan bu oyuncuların yokluğunda takımın iskeleti değişti



ONAZİ'NİN YOKLUĞU



2 Sezonun ilk yarısında takımın yakaladığı çıkışta Onazi'nin katkısı oldukça fazlaydı. Mevcut kadro içerisinde Sosa, Uğurcan, Novak ve Pereira gibi oyuncuların yerine farklı futbolcular zaman zaman iyi performans sergileseler de Nijeryalı yıldızın yokluğunda defansif orta saha yükünü sırtlanabilen kimse çıkmadı.



VERİMSİZ KANATLAR



3 Karadenız ekibi en ciddi sorunu kanat oyuncularının ve beklerin beklenen katkıyı yapamaması ile yaşadı. Özellikle Pereira ve Novak'ın olmadığı maçlarda takımın hücum organizasyonlarında problem yaşanırken, kanat oyuncuları da beklenen patlamayı yapamadı ve takımın üretkenliği oldukça düşmüş oldu.



REKABET AZALDI



4 Burak'ın ayrılmasından sonra forvette alternatifsiz kalan Rodallega'nın performansı düşüşe geçti. Üstüne dolandırıcılık şoku da yaşayan Kolombiyalı'nın, sezon sonu bitecek sözleşmesi de kafasını karıştırdı. Karaman, Ekuban'ı ise mücadeleci yönünü kullanmak için forvet arkası olarak değerlendirdi



OYUN KURAMADILAR



5 Bordo-mavili takım orta sahadaki oyuncu arayışlarının sürdüğü dönemde savunmadan oyun kurmakta zorlandı. Genç Hüseyin Türkmen takımda bu sorumluluğu üstlenirken yanında görev yapan Toure ve Hosseini ise beklentinin uzağında kaldı. Yapılan bireysel hatalarla yenen goller de moralleri bozdu.



HAKEM FACİALARI



6 Sezonun ikinci yarısına kendisinden 6 puan üstteki Başakşehir ile oynadığı maçla başlayan Trabzonspor sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ancak bu maçta yaşanan bariz hakem hataları nedeni ile hakem Halil Umut Meler 2 hafta dinlendirildi. G.Saray'a yenilgisinde Ümit Öztürk'ün yönetimi de tam faciaydı. Puanlar kaybedildi. Ardından Merkez Hakem Kurulu değişti



EKONOMİK SIKINTILAR



7 Trabzonspor'un adı sürekli olarak ekonomik sıkıntılarla anıldı. Özellikle UEFA ile görüşmelerin ardından ceza alınacağı yönündeki haberler takımı olumsuz yönde etkiledi. Tabii ki futbolcuların paralarının zamanında yatırılamaması zaman zaman sıkıntı oluşturdu ve bu da motivasyon kaybına neden oldu



TRANSFER YASAĞI



8 Devre arasında Burak, Onur, Kucka, Mustafa ve Zeki gibi oyuncularla yollarını ayıran Trabzonspor, gelen transfer yasağı takviye yapamadı. Bu süreçte altyapıdan 8 isim A takıma dahil edilirken, Ünal Karaman bu oyuncuları zaman zaman değerlendirdi. Birçok maçta kısıtlı kadro nedeniyle çaresiz kalındı.